O Mundo do Vinho bebe-se em Coimbra: duas semanas de exposições, provas e literatura

Entre 3 e 16 de Outubro, a cidade acolhe o vinho e o seu mundo – ou mundos. Além de muitos vinhos para apreciar, há exposição de Paula Rego, cozinha ao vivo com participação dos visitantes, um novo livro para lançar, conversas e jantar em harmonia com isto tudo.

A 4ª edição da iniciativa O Mundo do Vinho vai decorrer em Coimbra, entre 3 e 16 de Outubro, com exposições, provas de vinho, show cooking, lançamento de um livro, palestras e um jantar vínico.

Este ano, a 4ª edição reúne pela primeira vez a Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa e a Associação de Vitivinicultores da Associação de Municípios da Serra de Sicó (Vinisicó).

Com sede em Penela, a Adsicó reúne os municípios de Alvaiázere, Ancião e Pombal, no distrito de Leiria, e de Condeixa-a-Nova, e Soure, além de Penela, no distrito de Coimbra.

“É em torno do vinho e de todas as qualidades materiais, simbólicas do vinho que, enfim, tudo isto decorre, num momento em que, desde logo está associado a todo um conjunto de actividades que passam por esse processo da fabricação do vinho”, disse hoje, em Coimbra, numa conferência de imprensa de apresentação do programa do evento, a directora do Museu Nacional Machado de Castro, Lurdes Craveiro.

O programa começa com a apresentação de Vinhos Terras de Sicó, para prova e degustação, no dia 3 de Outubro, pelas 17h, na Quinta de São Jerónimo, em Coimbra.

Esta exposição intitulada “O Vinho”, de Paula Rego, vai estar no Museu Machado de Castro entre 7 de Outubro e 5 de Dezembro, com entrada livre.

“O Vinho é o conto de João de Melo ilustrado por Paula Rego, com tradução para inglês da própria Paula Rego e de Anthony Rudolf”, disse Margarida Mendes Silva, autora do projecto produzido pela associação Cultura e Risco.

O programa contará com a apresentação do livro “O Vinho sentido - sem descrever aromas ou atribuir pontuações”, com a presença dos autores, Virgílio Loureiro e Manuel Malfeito Ferreira, na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, no dia 8 de Outubro.

Para o dia seguinte, está prevista uma visita guiada ao Museu do Vinho de Alcobaça, seguida de uma prova de vinhos da Adega Cooperativa de Alcobaça e degustação de iguarias da Cooperativa Agrícola de Alcobaça.

Em “O Mundo do Vinho”, é ainda possível participar num show cooking, onde os convidados aprendem a confeccionar iguarias, na Quinta São Jerónimo, realizando-se, durante a tarde, a leitura encenada do conto “O Vinho” de João de Melo, seguida da prova comentada de vinhos de Lisboa, na Quinta das Lágrimas, em Coimbra.

O programa conta com uma palestra, no dia 14 de Outubro, intitulada “Da suave fragrância ao alegre sabor: o espírito do vinho”, no Museu Machado de Castro, e no dia seguinte, uma prova e degustação de Vinhos Terras de Sicó em harmonização com chocolates Cacao di Vine, na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra.

O programa encerra no dia 16 de Outubro com um jantar vínico, com vinhos da Região de Lisboa e com o fado de Pedro Moutinho.

Algumas das actividades estão sujeitas a pagamento.

A programação e todas as informações estão disponíveis em vinhoearte.pt.