Arrebita Portugal! Festival de gastronomia leva estrelas da cozinha a aldeias históricas de Idanha

É o regresso do Arrebita Idanha Bio, um dos festivais de gastronomia nascidos do projecto Arrebita Portugal, cozinhado pela Amuse Bouche e pela autarquia local. A 2.ª edição, com entrada gratuita, realiza-se em duas aldeias históricas do concelho a 2 e 3 de Outubro. E não faltam estrelas no menu.

Focado na na “sustentabilidade e na biodiversidade”, o evento, distinguido em 2020 com o Grande Prémio da Academia Portuguesa de Gastronomia, convida “alguns dos melhores chefs nacionais a trabalharem os melhores produtos da região” num “amplo recinto natural ao ar livre”.

A 2 de Outubro, o cenário passa pelas ruas e ruínas de Idanha-a-Velha incluindo um “inédito Mercado de Produtores”.

A 3 de Outubro será Penha Garcia a acolher os chefs e as suas criações com vista para os “milenares moinhos de rodízio”.

Cozinheiros célebres juntam-se a outros “talentos emergentes e locais”. Segundo a organização, “o cartaz ainda não está totalmente fechado”, mas podem já confirmar-se Ricardo Costa (The Yeatman de Gaia, 2 estrelas Michelin), Vincent Farges (Epur, Lisboa, 1 estrela Michelin), Pedro Lemos (Pedro Lemos, Porto, 1 estrela Michelin), Pedro Almeida (Midori, Sintra, 1 estrela Michelin), Angélica Salvador (InDiferente, Porto) e Tiago Bonito (Largo do Paço, Amarante, 1 estrela Michelin).

Outros dos nomes do elenco são Diogo Amorim (Gleba, Lisboa), Pedro Braga (Mito, Porto), Marcella Ghirelli (Comida Independente, Lisboa), Francesco Ogliari e Marisa Tiago (Tua Madre, Évora), Natalie Castro e Joana Costa (Isco, Lisboa), Maria de Sousa (Casa da Velha Fonte na Casa da Amoreira, Idanha-a-Velha), Luís Gaspar (Sala de Corte, Lisboa), Hugo Brito (Boi-Cavalo, Lisboa) e Joaquim Saragga Leal (Taberna Sal Grosso, Lisboa).

Os pratos têm o preço fixo de 6 euros e podem ser apreciados entre as 12h e 21h no sábado (Idanha-a-Velha), entre as 12h e 18h no domingo (Penha Garcia). Outras informações poderão ser encontradas no site oficial do Arrebita Portugal.