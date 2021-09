Nuno Freitas demite-se da CP por achar que já cumpriu a missão

A três meses do fim do seu mandato, o presidente da CP, Nuno Freitas, pediu à tutela para sair da empresa por achar que já cumpriu os objectivos a que se propôs quando há dois anos o ministro Pedro Nuno Santos o convenceu – com dificuldade – a assumir aquele cargo. A saída está marcada para dia 1 de Outubro, esta sexta-feira.