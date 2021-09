Consumidores têm de aceitar novos termos do IVAucher para usarem descontos

Segunda fase do programa começa na sexta-feira. Fisco tem até quinta-feira para divulgar o valor final do voucher . Mudança nas regras implica aceitação de novos termos de adesão.

A poucos dias de arrancar a segunda fase do IVAucher, a gestora do programa, a Saltpay, está a contactar por email os consumidores que já se inscreveram há largas semanas, solicitando-lhes que validem os novos termos de adesão e de política de privacidade. Estes contactos estão a decorrer por causa das alterações nas regras que o Governo decidiu fazer em Setembro para envolver os bancos no sistema de devolução do IVA.