Avaliação ambiental estratégica do lítio entrou em consulta pública

As oito áreas que estão sob avaliação para integrar o concurso público internacional para prospeção e pesquisa de lítio vão estar em consulta pública até ao dia 10 de Novembro. Só depois da Declaração Ambiental é que o Governo poderá lançar o concurso.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) colocou esta terça-feira em consulta pública o Relatório de Avaliação Ambiental Preliminar do Programa de Prospecção e Pesquisa de Lítio nas oito áreas potenciais que o Governo havia reservado como estratégicas para o lançamento do procedimento concursal para atribuição de direitos de prospecção e pesquisa deste mineral.