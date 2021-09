Benfica e Sporting na fase de grupos da Liga Europeia

O Benfica apurou-se para a fase de grupos da Liga Europeia de andebol, ao derrotar nesta terça-feira, em Lisboa, o Rhein-Neckar Löwen, por 31-28, na segunda mão da segunda ronda de qualificação.

Este resultado segue-se ao 31-31 no jogo disputado na Alemanha, há oito dias, então a abrir as melhores perspetivas para o regresso dos “encarnados” à Liga Europeia, após uma época de ausência.

No Pavilhão da Luz 2, com arbitragem dos austríacos Denis Bolic e Christoph Hurich, a equipa lisboeta já vencia o quinto classificado da Bundesliga de andebol por 18-13 ao intervalo.

O sérvio Petar Djordjic voltou a ser determinante no ataque da equipa portuguesa, anotando oito golos. Muito bem também esteve o alemão Ole Rahmel, finalizador por seis vezes.

Mais cedo, o Sporting também se apurou para a fase de grupos da Liga Europeia, ao vencer na Dinamarca o Holstebro por 31-28, após 31-25 na primeira mão.

O espanhol Natán Suárez, com cinco golos, foi o melhor marcador do Sporting, seguido de Francisco Tavares, com quatro.