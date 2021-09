Terça, na TV: entre Tarantino e Proust, surge O Homem Invisível e regressa The Good Doctor

CINEMA

O Homem Invisível

TVCine Top, 21h30

Há já vários anos que Cecilia Kass se vê aprisionada a um relacionamento disfuncional com Adrian Griffin, um cientista brilhante, mas com comportamentos de sociopata. Um dia, ele suicida-se, deixando-lhe uma enorme quantia de dinheiro. Mas Cecilia depara-se com uma série de situações inexplicáveis que a fazem suspeitar de que a morte de Adrian tenha sido encenada. Desesperada com o que lhe possa acontecer, ela pede ajuda, sem que ninguém acredite nas suas palavras ou faça algo para a proteger. Consciente de que agora enfrenta um inimigo invisível, ela vai ter de encontrar coragem de lhe fazer frente sozinha. Interpretado por Elisabeth Moss, Aldis Hodge, Storm Reid, Harriet Dyer e Oliver Jackson-Cohen, um filme de terror com assinatura de Leigh Whannell (Insidious: Capítulo 3), inspirado no romance homónimo de H. G. Wells.

Cães Danados

Hollywood, 00h55

Mr. Orange, Mr. Blonde, Mr. Pink e Mr. Blue são contratados para a estreia na realização de Quentin Tarantino, que é também Mr. Brown. Um elenco admirável, os característicos diálogos afiados e uma história de acção em que tudo dá para o torto de forma sardónica — estes são os traços distintivos de Quentin Tarantino, já presentes nesta sua primeira obra como realizador e argumentista. Cães Danados deu um novo nome e estilo à violência filtrada pela sua marca autoral e foi aclamado pela crítica, tendo dado origem a um culto que prosseguiu com Pulp Fiction, Jackie Brown e a sua restante obra.

O Tempo Reencontrado

RTP1, 00h56

A vida do escritor francês Marcel Proust está a chegar ao fim. As fotografias que o acompanham no leito de morte estão sobre a mesa de cabeceira e reavivam-lhe a memória. Um milhão de histórias passadas voltam, alternando as alegrias perdidas da sua infância com os tempos difíceis da guerra e as suas mais recentes aventuras sociais e literárias. Catherine Deneuve e John Malkovich protagonizam esta adaptação do universo de Proust por Raoul Ruiz, que foi nomeada para a Palma de Ouro em Cannes em 1999.

DESPORTO

Futebol: Liga dos Campeões - FCP x Liverpool

TVI, 19h55

Jogo do Grupo B da Liga dos Campeões em que o Futebol Clube do Porto defronta a equipa inglesa de Liverpool.

SÉRIE

The Good Doctor

AXN, 22h

Estreia-se a quinta temporada de The Good Doctor, com os episódios a serem emitidos 24 horas depois da exibição nos Estados Unidos. Shaun, o jovem médico com autismo e síndrome de Savant, tem, ao longo da série, desenvolvido as suas capacidades de comunicação e de relacionamento com outras pessoas, o que tem dado azo a vários passos importantes na sua relação com Lea. E essa tendência continua na nova temporada, que traz modificações no plantel. A personagem Claire Browne (Antonia Thomas) sai de campo e outros médicos preparam-se para a ribalta: os estagiários Asher Wolke (Noah Galvin) e Jordan Allen (Bria Hendersin), e o cirurgião de trauma Mateo Rendón Osma (Osvaldo Benavides), vindo de uma missão humanitária na Guatemala.

ENTREVISTA

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Uma exibição do Primeira Pessoa, com Fátima Campos Ferreira, excepcionalmente a uma terça-feira, que apresenta uma conversa com Pedro Cabrita Reis, um dos artistas portugueses com mais reconhecimento internacional. Gravada na serra do Algarve, a entrevista abrange a sua obra, o seu percurso e as suas experiências.

DOCUMENTÁRIOS

Lago Balaton: O Paraíso Escondido da Europa

RTP2, 16h01

Estreia deste documentário que propicia uma viagem por um lugar afastado da intervenção e exploração humana, o Lago Balaton, na Hungria. É o maior corpo de água doce da Europa Central e as suas margens são o habitat de uma grande variedade de animais.

O Reino Unido de Joanna Lumley

RTP2, 20h43

Estreia do primeiro episódio desta série documental que coloca Joanna Lumley (conhecida, sobretudo, pela série de culto Absolutamente Fabulosas, que deu origem até a um filme, em 2016) a dar-nos a Grã-Bretanha através dos seus olhos. Ao longo de três episódios, a actriz e apresentadora visita locais inspirados na sua própria vida, das Hébridas à Cornualha.