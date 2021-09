A temporada 2021/2022 será mais “normal” para os teatros. Será também mais verde?

Os resultados do processo de vacinação contra a covid-19 fazem com que os teatros acreditem que a temporada iniciada este mês sofrerá menos contratempos do que as anteriores. O importante agora, defendem algumas instituições, é o sector fazer do tão aguardado pós-pandemia um momento para questionar os modelos a partir dos quais sempre trabalhou e adoptar práticas mais sustentáveis.