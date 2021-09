Prequela de A Guerra dos Tronos já procura figurantes em Monsanto

Câmara de Idanha-a-Nova publicou um anúncio a pedir figurantes para uma série de televisão. Mas não confirma que se trata da rodagem de House of the Dragon .

A notícia não é confirmada pela Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, mas já corre há bastante tempo pelos jornais: Monsanto, aldeia histórica deste concelho na Beira Baixa, deverá ser mesmo um dos locais de rodagem de House of the Dragon, a prequela da série A Guerra dos Tronos, que está a ser produzida pela HBO.

Na semana passada, a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova publicitou na sua página de Facebook um anúncio com o título “Casting de figuração em Monsanto para série de televisão”. Nele se explica que são procurados “homens e mulheres dos 18 aos 70 anos”, preferencialmente habitantes em Monsanto ou nos arredores, e que estejam disponíveis entre os dias 26 e 31 de Outubro para dias de filmagens que “poderão ser longos dependendo das cenas que irão ser filmadas”.

Contactado pelo PÚBLICO, o presidente da autarquia, Armindo Jacinto, disse não poder confirmar mais nada para além do teor do anúncio. Já em Julho, depois de o Jornal do Fundão ter avançado que a série Guerra dos Tronos iria ser filmada na aldeia de Monsanto, na sequência de uma visita técnica que, no mês anterior, tinha sido feita ao local por uma equipa de produtores e um dos realizadores da série, tanto responsáveis da junta de freguesia como da Portugal Film Commission se escusaram a confirmar ao PÚBLICO o que quer que fosse relativamente ao processo.

Este fim-de-semana, foi o Jornal de Notícias quem assegurou que o anúncio a pedir figurantes tem como finalidade a rodagem de House of the Dragon.

O anúncio do casting especifica ainda que os interessados na figuração deverão estar disponíveis para “uma prova de guarda-roupa alguns dias antes das filmagens” e que “os homens devem estar preparados para deixar crescer os pêlos faciais”, além de que não serão aceites “pessoas com tatuagens muito visíveis”...

A confirmar-se a extensão da rodagem de House of the Dragon àquela aldeia histórica portuguesa — que assim se associará a outras locations na vizinha Espanha (de Cáceres à Andaluzia, como avançou o Jornal do Fundão), mas também possivelmente à Cornualha, em Inglaterra, e à Califórnia, nos EUA —, além do impacto económico imediato das filmagens, a paisagem de Monsanto inscrever-se-á no imaginário de espectadores em todo o mundo, com os previsíveis efeitos na procura turística da região.

Recorde-se que A Guerra dos Tronos foi uma das mais populares séries do presente século, baseando-se na fantasia literária de George R.R. Martin e tornando-se numa das mais vistas produções da HBO. House of the Dragon é uma das séries derivadas desse universo, focando-se na casa Targaryen e suas raízes e tem no elenco actores como Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy ou Matt Smith, além de Steve Toussaint e Rhys Ifans.