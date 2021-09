Como vai ser o clima no futuro? Um novo atlas interactivo mostra-lhe

Atlas interactivo feito por especialistas do IPCC – incluindo uma cientista a trabalhar em Portugal – pretende familiarizar o público em geral com a informação sobre as alterações climáticas regionais e os possíveis cenários climáticos para o futuro.

Está interessado em saber qual a frequência dos dias com temperaturas acima dos 40 graus Celsius? Também gostaria de saber se estes dias quentes foram constantes no passado, e perceber as diferenças? Pode explorar essas questões num novo atlas interactivo criado por especialistas do IPCC (sigla inglesa de Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas). Nesta ferramenta, é possível obter informações sobre as alterações climáticas a nível mais global ou regional, incluindo cenários climáticos para o futuro. A versão final ficou disponível esta segunda-feira.