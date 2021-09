Salgado tenta anular decisão de Carlos Alexandre que recusa levantamento de caução de 1,5 milhões e dos arrestos

Ex-banqueiro está a tentar recorrer ao levantamento de bens arrestados e de cauções, pagas no âmbito de dois processos em que é arguido, para pagar os 10,6 milhões, pelos quais responde por três crimes de abuso de confiança, no âmbito da Operação Marquês.

O ex-banqueiro Ricardo Salgado quer anular a decisão do juiz Carlos Alexandre que o impede de levantar no caso BES uma caução de 1,5 milhões de euros, assim como o arresto de bens. O objectivo de Salgado é juntar dinheiro para pagar os 10,6 milhões de euros pelos quais responde por três crimes de abuso de confiança, no âmbito da Operação Marquês, e extinguir o procedimento criminal antes de uma sentença.