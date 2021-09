Responsabilidade dos alunos é a maior garantia de que vão ter boas notas

Estudo pioneiro da OCDE envolveu estudantes do concelho de Sintra e outras nove cidades de todo o mundo. Competências sociais e emocionais são “fortes indicadores do desempenho na escola”.

O sentido de responsabilidade é a característica que partilham os bons alunos do concelho de Sintra, independentemente da sua idade ou da disciplina em que são avaliados. Essa correlação é evidenciada por um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), que envolveu estudantes de dez cidades de todo o mundo, e que foi publicado no início deste mês. As competências sociais e emocionais são “fortes indicadores do desempenho na escola”, conclui aquele organismo internacional.