Ganharam os socialistas, com acidez indisfarçável. Perderam os sociais-democratas com doçura. Foram derrotados, com estrondo, o PCP, o Bloco de Esquerda, o Chega, o CDS e todos os outros pequenos partidos. É o traço mais surpreendente destas eleições: quase todos perderam e os que ganharam foi com o gosto amargo da derrota.