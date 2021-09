Coligação Negativa é o novo podcast de análise do PÚBLICO. Todas as segundas-feiras, Ana Sá Lopes, Álvaro Vieira e David Pontes reúnem-se para analisar a actualidade política (e não só). Neste primeiro episódio a análise aos resultados das eleições autárquicas e as suas consequências políticas.

