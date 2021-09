As sondagens falharam? Não, desde que, como os “testes covid”, sejam lidas como “uma fotografia do momento”.

As sondagens não falharam, a forma como são lidas é que está errada, sustentam os responsáveis das empresas de sondagens, para quem, descontadas as projecções feitas no próprio dia, as sondagens limitam-se a apontar tendências e não resultados. Mais não fosse porque não conseguem antecipar a votação dos indecisos nem a mobilização de última hora.