Rui Moreira: “Governaremos com a representatividade que nos derem”

Presidente da Câmara do Porto vence as eleições por uma margem confortável em relação aos adversários, mas sem garantia de maioria absoluta.

Ainda sem a certeza se venceu as eleições autárquicas deste domingo com maioria absoluta, Rui Moreira não fecha a porta a eventuais entendimentos com vista à governação da cidade, como aconteceu no seu primeiro mandato, mas também não afasta a possibilidade de gerir a autarquia em minoria.

O presidente da Câmara do Porto, que em 2017 teve uma vitória folgada (com 44,5% dos votos) que lhe garantiu a maioria absoluta na vereação da câmara municipal, ao eleger sete vereadores, nunca deu como perdida a maioria absoluta, muito embora saiba que há uma diferença significativa de votos para ter, de novo, maioria no executivo municipal.

“Governaremos com a representatividade que nos derem”, uma declaração que abre a porta a vários cenários.

Na intervenção que fez já na madrugada desta segunda-feira, o autarca independente disse nunca ter ganho eleições “com uma margem de diferença tão grande” em relação ao segundo partido mais votado, embora no seu núcleo duro seja já assumido que perderá um dos seus vereadores eleitos no último mandato. Como Rui Moreira manteve os seis primeiros na lista com que se candidatou agira, será o vereador da Educação, Fernando Paulo, que ficará de fora do executivo.

Independentemente do resultado, Moreira garante que o Porto continuará a ser forte e a ter o carácter granítico que sempre assumiu na história do país.

“Tenho a plena convicção que este projecto político que tenho a honra de liderar não pode continuar a ser submetido a taticismos de muitos dirigentes partidários”, afirmou, declarando ser “urgente para o bem da democracia que se quer esclarecida, que promova a participação efectiva dos cidadãos e assegure a igualdade de voto que devemos promover a federação de milhares e cidadãos que hoje votaram em candidatos independentes.”

O presidente da Câmara do Porto aproveitou para felicitar os seus vereadores eleitos, salientando que o projecto de cidade independente “foi hoje de novo ratificado”, um projecto que voltará a apostar na qualidade”.

“Nunca esquecemos os nossos compromissos”, disse, perante uma estrondosa salva de palmas dos seus apoiantes que não arredaram pé enquanto Rui Moreira não desceu para discursar.

Numa noite eleitoral com um travo azedo tendo em conta as várias sondagens que garantiam ao movimento independente a maioria absoluta na câmara, o autarca não quis dar parte de fraco e referiu não ter perdido nenhuma das cinco juntas de freguesia lideradas pelo seu movimento.