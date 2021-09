Resultados autárquicas: PS renova mandato para a Câmara de Beja

Dados provisórios apontam para a renovação do mandato socialista na Câmara de Beja, pondo assim termo à alternância de poder que vinha acontecendo desde 2009. Ainda sob o efeito da quebra demográfica a população do concelho de Beja voltou às urnas tendo no horizonte a manutenção da gestão socialista ou o regresso da CDU. Um cenário que se repete desde 2009.

Pelo menos três factores poderiam, em certa medida, baralhar o resultado final da votação: o sentido de voto da comunidade cigana de Beja que somará cerca de 500 votos ao pecúlio dos opositores à gestão socialista liderada por Paulo Arsénio. Recorde-se que nas eleições autárquicas de 2017 o PS recebeu a preferência de 7728 eleitores (46,25%) e elegeu quatro mandatos. A CDU, a força política derrotada, obteve 6284 votos (37,61%) e três mandatos.

A candidatura da CDU escolheu Vítor Picado, vereador no actual executivo para “reconquistar a Câmara de Beja, resgatando-a ao marasmo a que a gestão do PS a condenou” vincou Jerónimo de Sousa no comício de apresentação da lista desta força política no dia 11 de Setembro.

A resposta ao desafio do líder comunista foi dada pelo secretário-geral do PS, António Costa, na sua última deslocação à capital do Baixo Alentejo em campanha pelas autárquicas. “Há quatro anos ninguém acreditava na vitória de Paulo Arsénio. Hoje pouca gente duvida que vai voltar a ganhar a autarquia bejense.” Nem o próprio eleito.

Na ressaca do acto eleitoral de 2017, Paulo Arsénio, nas declarações que prestou ao PÚBLICO, reconhecia sem disfarçar a estupefacção: “Ainda não estou em mim, mas sinto que estou muito sóbrio” confessando a sua surpresa por ter derrotado “um dos derradeiros autarcas dinossauros”. Referia-se a João Rocha que foi presidente da Câmara de Serpa durante 37 anos e tinha recuperado ao PS o município de Beja, liderado entre 2009 e 2013 por Pulido Valente, que agora concorre numa lista de independentes à Câmara de Mértola, onde já foi presidente entre 2001 e 2009.

As expectativas sobre o resultado das autárquicas em Beja colocaram a alternância com a opção escolhida pela população do concelho de Beja. Paulo Arsénio que assumiu ter como objectivo renovar o mandato acabando assim com a alternância na gestão municipal, viu confirmado o seu objectivo alcançado a “estabilidade” na gestão municipal que, à partida, os mandatos sucessivos facultam.

