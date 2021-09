Resultado autárquicas: Carlos Moedas eleito presidente da Câmara de Lisboa

Surpresa em Lisboa. Carlos Moedas vence as eleições ao contrário do que foram indicando as várias sondagens.

O social-democrata Carlos Moedas, cabeça de lista da coligação Novos Tempos, conquistou a Câmara Municipal de Lisboa, contra todas as sondagens conhecidas até este domingo. Moedas consegue por fim ao domínio socialista da autarquia da capital que vinha desde os tempos de António Costa.

Aumentar

Fernando Medina subiu ao palco no Pátio da Galé, já às 02H00, numa condição que não imaginaria no início da noite: como derrotado. Recebido com aplausos entusiásticos, traz o semblante carregado, visivelmente contrariado. “É uma indiscutível vitória pessoal e política do eng. Carlos Moedas”, disse.”Quero assegurar que me empenharei pessoalmente na transição de todos os dossiers”, acrescentou ainda.

Depois de agradecer à sua equipa, à sua candidata a presidente da assembleia municipal e aos vários candidatos às juntas, Fernando Medina puxa a si a responsabilidade: “A derrota de hoje é pessoal e intransmissível”.

Medina termina discurso e recebe uma longa ovação em pé de um Pátio da Galé composto.

Carlos Moedas entrou na política em 2011 pela mão de Pedro Passos Coelho. Foi comissário europeu e estava na administração da Gulbenkian quando Rio o desafiou a candidatar-se a presidente da Câmara de Lisboa.

Neste domingo assegurou uma vitória histórica garantindo à direita uma vitória na principal cidade do país.

No entanto a tarefa não será fácil: a maioria da vereação na autarquia de Lisboa está com os partidos da esquerda, cabendo agora a Carlos Moedas a tarefa de encontrar uma solução de estabilidade que lhe permita governar a cidade nos próximos quatro anos.

Recorde-se que no passado dia 22 de Setembro, a sondagem do Centro de Sondagens da Universidade Católica Portuguesa (CESOP) para o PÚBLICO e a RTP garantia 37% das intenções de voto a Fernando Media e apenas 28% a Carlos Moedas.

Acompanhe aqui os resultados das eleições.