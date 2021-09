Moreira: o candidato que falhou todos os objectivos a que se tinha proposto

Presidente da Câmara do Porto nem sequer conseguiu rentabilizar o capital que granjeou ao longo deste ano e meio com a gestão da pandemia. Sem maioria, Moreira não fecha a porta a entendimentos.

Apesar de ter sido reeleito para um terceiro mandato, Rui Moreira é um dos derrotados da noite eleitoral de domingo, não só porque perdeu a maioria absoluta (ficou-se pelos 40,72%), como falhou os objectivos a que se propôs para o seu último mandato, não tendo conseguido capitalizar o descontentamento do eleitorado do PS que no Porto perdeu quase 10% em relação às últimas autárquicas.

O presidente independente da segunda câmara do país tinha pedido aos portuenses um voto de confiança para que voltassem a acreditar em si, no seu projecto de cidade e na equipa que o acompanha e, por isso, pediu maioria no executivo municipal (que já tinha), maioria na assembleia municipal (que nunca teve) e conquistar pela primeira vez a presidência da Junta de Freguesia de Paranhos, que é um bastião do PSD. Falhou em toda a linha.

Apanhado de surpresa com os elevados níveis de abstenção nestas eleições que abriam a porta à perda da maioria, o presidente da Câmara do Porto acabou por não rentabilizar o capital que conseguiu granjear ao longo deste ano e meio com a gestão da pandemia, o que parece uma contradição. Por outro lado, desvalorizou a escolha do PSD. Nestas eleições, Rui Rio apostou no seu ex-vice-presidente da Câmara do Porto, Vladimir Feliz, que se apresentou à cidade com um projecto político mais consistente, mais denso e mais profundo do que há quatro anos.

Nesta corrida autárquica, Vladimiro Feliz teve o partido todo unido ao seu lado e acabou por conseguir capitalizar uma parte do eleitorado que votava Rui Moreira. Desta vez, o PSD duplicou o número de mandatos, elegendo mais um do que em 2017, tendo conquistado 17,25% dos votos.

Apesar das sondagens darem uma vitória folgada ao presidente da Câmara do Porto, o PSD foi um dos vencedores da noite ao eleger mais um vereador do que há quatro anos. O outro vencedor é Sérgio Aires, o sociólogo que o Bloco de Esquerda candidatou a estas eleições. É a primeira vez que o Bloco elege um vereador para a Câmara do Porto.

Moreira tinha tudo para ter um último mandato confortável, mas a sua mensagem não terá passado, acabando por não beneficiar do descontentamento de uma franja do eleitorado do PS que não se reviu na escolha do candidato ao Porto, Tiago Barbosa Ribeiro, conotado com a ala mais à esquerda do PS. Os socialistas tiveram uma pesada derrota. Perderam um vereador (elegeram três) e ficaram-se pelos 18,02% dos votos, menos 10 pontos percentuais do que nas últimas autárquicas.

Há outra coisa que pode ter ajudado a explicar a sua derrota política: Moreira não foi capaz de captar novos eleitores por não ter apresentado um projecto político novo para a cidade. E a resposta que os portuenses lhe deram no domingo é, de alguma maneira, o reflexo da falta de entusiasmo da cidade com a sua obra e com os seus mandatos.

Apesar de ter margem de manobra para crescer,­ o candidato independente do “Porto, o Nosso Movimento” também não foi capaz de traduzir a baixa taxa de rejeição na captação de um novo eleitorado porque, na verdade, não apresentou novas razões para que isso acontecesse.

Sem maioria absoluta, o presidente da Câmara do Porto tenta encontrar uma solução política que assegure a governação da cidade. Esta madrugada abriu a porta a futuros entendimentos políticos com os partidos que vão ter assento no executivo para garantir a governabilidade da cidade. Não seria a primeira vez. Em 2013, eleito pela primeira vez, sem maioria, Moreira fez um acordo pós-eleitoral com o PS – Manuel Pizarro teve pelouros atribuídos –, mas a coligação acabou por abortar a cinco meses das autárquicas por decisão do presidente da câmara.

No entanto, também admitiu governar em minoria. E em declarações aos jornalistas na madrugada desta segunda-feira, Moreira garantiu que a governação da cidade estava assegurada. “Aquilo que temos de avaliar é se valerá a pena tentarmos governar sozinhos, ou se haverá condições para chegar a acordo com algumas forças políticas – não sei dizer. Aliás, acho que elas também não sabem”, declarou.

Mas em entrevista ao PÚBLICO, o presidente da Câmara do Porto, refutou qualquer entendimento com o Bloco de Esquerda, que elegeu pela primeira vez um vereador. Restam, PS, PSD e CDU (que voltou a eleger Ilda Figueiredo). Também a Iniciativa Liberal, que apoiou a candidatura do movimento independente, terá uma palavra a dizer porque vai ter representação na assembleia municipal.