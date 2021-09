“Ganhámos contra tudo e contra todos”, clamou Moedas enquanto Medina admitia uma “derrota pessoal e intransmissível”

Pouco depois das 21h, logo depois de terem sido reveladas as primeiras projecções que davam um empate técnico entre Fernando Medina e Carlos Moedas, o director de campanha do social-democrata, Ricardo Mexia, desceu até ao piso menos dois do hotel Epic Sana em Lisboa para uma primeira reacção. “As projecções não [nos] surpreendem”, disse o médico de saúde pública. “Para quem esteve nas ruas em Lisboa é a constatação do que nos diziam”, disse ainda Mexia, para quem estes resultados representam também um “grande sinal da vontade de mudança” nos destinos da capital.