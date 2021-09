CDU perde Loures por 2000 votos e não consegue reconquistar bastiões

Cedo se percebeu que uma das jóias da coroa – Almada – não voltava para mãos comunistas, mas no hotel em frente à sede do PCP, em Lisboa, onde se reuniu a CDU, os dirigentes do partido iam alternando as declarações entre a desvalorização das sondagens que lhes davam mau resultado naquela autarquia e a atenção para as que previam até a eleição de mais um vereador.

As incertezas sobre câmaras importantes haveriam de durar toda a noite, nomeadamente Loures, e acabariam por se confirmar da pior maneira quando a presidência da autarquia foi dada como perdida, já depois das 2h.

Bernardino Soares, que em 2013 conseguira reconquistar para a CDU o município de Loures e sempre teve que fazer acordos para conseguir governar, perdeu agora o concelho para os socialistas por 2000 votos. Tal como em 2017, tanto o PS como a CDU conseguiram eleger quatro vereadores cada, mas agora os socialistas tiveram 25.777 votos e a coligação que une o PCP, o PEV e a ID ficou-se por 23.756.

Na prática foi apenas uma inversão de papéis do que aconteceu há quatro anos: nessa altura os dois tinham conseguido eleger também quatro candidatos cada, mas com uma vantagem de 4000 votos para os comunistas.

As alterações verificadas nos candidatos eleitos em Loures foi nos dois lugares seguintes. O PSD (desta vez concorreu sozinho, sem o PPM) perdeu um dos três vereadores que tinha desde 2017 e pouco mais de sete mil votos (14%, 11.451 votos) e esse vereador foi para o Chega, que tem uma quota de 8,42% (6884 votos). O Bloco teve exactamente os mesmos votos que em 2017 - 3.170 - apesar de subir ligeiramente de 3,55% para 3,88%.

Contas feitas, a CDU assegurou a presidência de 18 municípios: reconquistou as presidências de Barrancos (perdida para o PS em 2017) e de Viana do Alentejo e, das 24 presidências que detinha desde 2017, perdeu para o PS, além de Loures, as câmaras de Alvito, Alpiarça, Moita, Mora e Montemor-o-Novo (a estas duas presidia desde 1976). A Câmara de Vila Viçosa foi perdida para o PSD: a CDU passou da presidência para o terceiro lugar.

Por outro lado, confirma a manutenção dos municípios alentejanos de Évora, Cuba, Vidigueira (recuperando a maioria absoluta), Arraiolos, Avis, Monforte, Grândola, Santiago do Cacém, Serpa e Alcácer do Sal, assim como o algarvio de Silves, o ribatejano Benavente e, no Oeste, Sobral de Monte Agraço. No distrito de Setúbal mantém Palmela, Seixal e Sesimbra.

Num discurso de quatro minutos e meio de reacção aos resultados que já eram conhecidos (e quando só eram públicas as presidências de seis câmaras), o secretário-geral do PCP, com ar visivelmente agastado, admitiu o esperado: que o resultado da CDU “ficou aquém dos objectivos colocados”.

Ideia que foi repetindo durante as perguntas dos jornalistas. Mas, como em todas as eleições, Jerónimo de Sousa também vincou que apesar das perdas, a coligação que junta o PCP, o PEV e a Intervenção Democrática, sendo a terceira autárquica, “é uma grande força do poder local”.

Lembrou que os resultados são “obtidos num quadro particularmente exigente” e que a pandemia trouxe uma “série de factores adversos”. Mas depressa passou às exigências no plano nacional - dos salários à legislação laboral, do aumento de pensões ao investimento no SNS, na escola e nos transportes públicos e numa rede de creches pública - em que o partido se vai focar já no orçamento, em busca de uma “política diferente”.

Perante a insistência dos jornalistas sobre o que se passou nos dez concelhos que a CDU queria recuperar, Jerónimo viu-se obrigado a admitir que não são os “resultados desejados”. Vincou que “as perdas são revezes para aprender a fazer melhor”. “Espero que não subestimem a grande votação em Beja e em Almada [onde terá mantido os eleitos]. Este PCP e os amigos que constituem a CDU passaram muitos anos a lutar onde resistir já era vencer.”

Uma certeza: “Não estou satisfeito com os resultados; temos muito que avaliar e reflectir sobre onde fizemos bem ou mal, onde temos que fazer melhor.”

E a pergunta - “Esta foi a sua última campanha?” - e a resposta da praxe: “Não está nada previsto. Para vosso descanso, um dia deixarei de ser secretário-geral. Naturalmente, um dia ver-nos-emos noutro sítio.”