CDS “supera objectivos eleitorais”, mas não cala oposição interna

Francisco Rodrigues dos Santos pode cantar vitória nesta noite eleitoral: manteve as seis presidências de câmara, aumentou o número de eleitos e fez uma aposta vencedora em coligações como em Coimbra, Funchal, Porto e Lisboa. “O CDS superou todos os objectivos a que se propôs nestas eleições”, afirmou o presidente do partido já depois da meia-noite, altura em que já vislumbrava o início de “um novo ciclo político” no país.