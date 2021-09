Resultados autárquicas: Suzana Garcia assume responsabilidade por falhar vitória na Amadora

Na reacção aos resultados, que deram o triunfo à candidatura liderada pela socialista Carla Tavares, Suzana Garcia começou por considerar o desempenho da lista como uma “vitória” face à quase duplicação dos melhores resultados do PSD no concelho.

A candidata Suzana Garcia, que liderou a coligação “Dar Voz à Amadora” (PSD/CDS-PP/Aliança/MPT/PDR), assumiu este domingo a responsabilidade por não ter conseguido vencer a eleição para a câmara municipal amadorense, que voltou a ser conquistada pelo PS.

Na reacção aos resultados, que deram o triunfo à candidatura liderada pela socialista Carla Tavares, com 43,88% (sete mandatos), e apenas 24,55% (três mandatos) para a sua coligação, Suzana Garcia começou por considerar o desempenho da lista como uma “vitória”, face à quase duplicação dos melhores resultados do PSD no concelho, mas deu a cara pelo desfecho no concelho da Amadora.

“Dedico esta vitória que obtivemos a toda esta equipa e, na parte em que existiu a derrota — por não termos obtido a vitória final —, a responsabilidade é apenas minha”, vincou, sem deixar de felicitar os partidos que a acompanhavam na coligação.

Paralelamente, Suzana Garcia destacou também a eleição, “pela primeira vez na república portuguesa”, de uma vereadora luso-chinesa, além da “iminência” de eleger um “vereador de ascendência cabo-verdiana”.

Nas eleições para a Amadora, o terceiro lugar coube à CDU, numa lista encabeçada por António Borges, com 9,93% (um mandato), seguida do Chega, com 5,44%, Bloco de Esquerda (5,33%), PAN (3,12%), Iniciativa Liberal (2,79%), PPM/RIR (0,61%) e MAS (0,37%).