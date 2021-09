As “sete vidas” de Rui Rio

Nas autárquicas de 2001, Rui Rio enfrentou Fernando Gomes, o candidato socialista que na década anterior tinha tirado o Porto do marasmo, e Rui Rio ganhou contra todas as previsões. Em 2019, face a uma ofensiva de Luís Montenegro, arrisca com a convocação de um conselho extraordinário e derrota o seu adversário. Um ano depois, com um resultado decepcionante nas legislativas de 2019, volta a ser contestado e volta a ganhar as directas do PSD. Este ano, perante a estagnação do PSD nas sondagens e as perspectivas de resultados desanimadores nas eleições autárquicas, novos opositores emergem e Rui Rio parece estar outra vez perto do fim de linha, mas, uma vez mais, contra todas as previsões, sai por cima.