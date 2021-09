Conferência sobre o Futuro da Europa: Agora “vão ouvir-nos na UE”, diz Kacper Parol, polaco, 23 anos

No primeiro painel de cidadãos da Conferência sobre o Futuro da Europa, europeus de todas as idades e origens conheceram-se, trocaram experiências e emocionaram-se, enquanto discutiam a sua visão para a UE.

No que podia ser só mais um dia no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, França, as cadeiras do hemiciclo foram ocupadas por europeus comuns, chamados a reflectir sobre o presente e o futuro da União. “Quem está entusiasmado por estar aqui?”, perguntou na sessão inaugural Kathrine Collin Hagan, moderadora das sessões conjuntas. A grande maioria dos participantes levantou-se em resposta afirmativa. Juan Milla Olaya não foi um deles.