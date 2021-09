Fogo aproxima-se da Floresta das Gigantes e ameaça sequóias milenares da Califórnia

Num ano em que as temperaturas bateram recordes, os incêndios na Califórnia tiraram vidas, destruíram casas e ecossistemas. Agora chegou também aos bosques de sequóias-gigantes, algumas com milhares de anos.

De acordo com as autoridades, o fogo Windy, activo desde 9 de Setembro, aproxima-se da Floresta das Gigantes, no Parque Nacional das Sequóias, onde estão preservadas duas mil destas árvores. Já ocupa mais de 17 hectares e apenas 6% do incêndio está controlado. A base da maior árvore do mundo, chamada General Sherman, com mais de dois mil anos, está protegida com uma cobertura resistente ao fogo, assim como outras árvores históricas da floresta.

O incêndio já afectou vários bosques de sequóias gigantes: Peyrone, Red Hill, Cunningham e Long Meadow Grove, de que faz parte o Trail of 100 Giants, onde, a 23 de Setembro, a European Pressphoto Agency fotografou árvores já queimadas e nuvens de fumo.

"As prioridades dos bombeiros são a protecção das vidas e bens nas comunidades em redor do parque; a protecção das sequóias-gigantes e a preservação das instalações do parque", afirma o National Wildfire Coordinating Group.

Há alguns anos, pensava-se que as sequóias poderiam estar tão adaptadas ao fogo que se tornariam invencíveis. Chegando aos dez metros de largura e 80 metros de altura, a sua copa fica acima das chamas. Mas essa esperança rapidamente caiu por terra.

Em 2020, por exemplo, arderam milhares de sequóias durante o fogo Castle, nos Estados Unidos da América – alimentado pelas alterações climáticas. Este ano, uma seca histórica e as ondas de calor nos EUA dificultam o trabalho dos bombeiros empenhados no combate às chamas. No Verão de 2021 arderam mais de nove mil quilómetros quadrados na Califórnia e lavraram mais de sete mil fogos.