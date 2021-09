SPD vence eleições alemãs por pequena margem, coligação ainda não é clara

A noite eleitoral alemã foi longa e já era madrugada quando surgiram os resultados parciais que permitiram declarar um vencedor: o SPD, de Olaf Scholz, conseguiu 25,7% segundo os resultados parciais - uma pequena margem em relação aos 24,1% da CDU/CSU.

Os Verdes ficaram em terceiro com 14,8%, obtendo o melhor resultado da sua história e uma grande subida em relação às eleições anteriores, mas com algum amargo por não terem conseguido concretizar a disputa da chancelaria, que a dada altura da campanha pareceu possível. O Partido Liberal Democrata (FDP) obteve 11,5% (10,7% em 2017).

O partido nacionalista Alternativa para a Alemanha (AfD) desceu de 12,6% e do lugar de terceira maior força parlamentar (e a maior da oposição) para sexta força a nível nacional, embora tenha sido a mais votada nos estados federados da Turíngia e da Saxónia, no Leste (antiga RDA). O seu grande tema mobilizador, a oposição a refugiados, desapareceu do debate público, e a estratégia do partido de capitalizar com o descontentamento com as medidas de contenção da pandemia não os levou mais longe.

Finalmente o partido Die Linke (A Esquerda) teve uma enorme queda, com 4,9% dos votos e uma entrada no Parlamento a ser assegurada apenas por ter conseguido eleger três mandatos directos (o sistema alemão tem uma mistura de representação directa e proporcionalidade, e permite a partidos abaixo dos 5%, o limite mínimo para ter representação parlamentar, entrar se elegerem também três candidatos com o voto directo).

No entanto, o resultado não diz já quem vai ser o próximo chanceler que se seguirá a 16 anos de Angela Merkel.

A dinâmica da eleição é evidente: os vencedores são o SPD e os Verdes, que não só subiram a sua votação em relação a 2017, como juntos têm mais votos do que o campo oposto em termos de propostas políticas, a CDU/CSU e os liberais.

Mas isso não quer dizer que seja certo que seja Olaf Scholz a iniciar conversações de Governo. O candidato democrata-cristão Armin Laschet poderá manter a sua afirmação de que quer formar governo (muito nas declarações pré-eleitorais e de ontem aponta para que o deva fazer, mas tudo deverá depender de uma reunião do partido ainda esta segunda-feira).

Aliás, na noite eleitoral o chefe do FDP, Christian Lindner, deixou a ideia de que liberais e Verdes pudessem conversar primeiro para ver onde poderia haver convergência de programas, já que são os dois partidos com maior distância. A mesma ideia tinha sido também referida pelo co-líder dos Verdes, Robert Habeck, na reacção às primeiras projecções.

Lindner elogiou o governo com Laschet na Renânia do Norte Vestefália, enquanto a candidata dos Verdes, Annalena Baerbock, disse que a ideia de falar primeiro com os Verdes acabada de propor por Lindner lhe parecia fazer sentido, sem expressar a preferência do partido por uma coligação (claramente os Verdes têm mais coincidências programáticas com o SPD).

Os representantes dos partidos prometeram ainda ter negociações rápidas e pôr logo em cima da mesa as questões importantes e não ficarem perdidos nos pormenores. A última vez que houve negociações, para uma coligação Jamaica, entre CDU/CSU, liberais e Verdes, terá acontecido isso, criticou Lindner. Embora esteja a posicionar-se como o mais poderoso na coligação, os Verdes têm mais peso eleitoral, e Baerbock mencionou que não pode ser ignorada a percentagem dos partidos.

A meta apontada para uma nova coligação volta a ser (como foi com a coligação Jamaica em 2017), o Natal. Em 2017, as conversações falharam com Lindner a anunciar que desistia em Novembro (por isso está, desta vez, mais pressionado a não ser por sua responsabilidade que não há uma coligação de governo). Começou um processo de pressão para o SPD entrar no Governo, o que o partido tinha prometido que não fazia, e só em Março é que o partido aprovou, em referendo, a grande coligação com a CDU.