Lisboa: trânsito na Avenida de Ceuta vai estar condicionado durante sete meses

A circulação automóvel na Avenida de Ceuta, junto à Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Alcântara, vai estar condicionada durante sete meses. O motivo são os trabalhos de conservação do colector de saneamento, revelou a Câmara Municipal de Lisboa.

A partir das 20h30 desta segunda-feira, o trânsito que circula no sentido Alcântara - Praça de Espanha vai passar a realizar-se numa única via do sentido contrário, no troço compreendido entre o entroncamento com a Rua Arco do Carvalhão e a ETAR. No sentido oposto (Praça de Espanha - Alcântara) o trânsito também vai estar limitado a uma única via, mantendo-se a faixa BUS dedicada ao transporte público, refere a autarquia em nota de imprensa.

A câmara municipal menciona ainda que as alterações no trânsito da Avenida de Ceuta, que facilita o acesso à zona ribeirinha, vão ser devidamente coordenadas no local pela Polícia Municipal e que está previsto que as obras acabem no final de Abril do próximo ano.