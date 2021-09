PS celebra “vitória histórica” em Vila Franca de Xira

Fernando Paulo Ferreira revelou que sua primeira medida na Câmara será avançar com a elaboração de um plano de arborização do concelho, porque o combate às alterações climáticas será uma das suas principais preocupações.

O Partido Socialista renovou a maioria (relativa) na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, mas celebrou, esta noite, uma “vitória histórica” no concelho, porque, pela primeira vez na história da democracia, ganhou todas as juntas de freguesia locais. A festa foi feita no Largo da Câmara, no centro da cidade sede de concelho, onde o novo presidente da Câmara, Fernando Paulo Ferreira (sucede a Alberto Mesquita, que não se recandidatou), sublinhou que “foi uma vitória em toda a linha. Nunca tínhamos ganho a Câmara, a Assembleia Municipal e todas as juntas de freguesia”, frisou.

Em declarações ao PÚBLICO, Fernando Paulo Ferreira revelou que sua primeira medida na Câmara será avançar com a elaboração de um plano de arborização do concelho, porque o combate às alterações climáticas será uma das suas principais preocupações. E considerou que este resultado é fruto do trabalho que o PS tem feito na Câmara desde 1998 e do programa eleitoral agora apresentado aos quase 114 mil eleitores do concelho.

O PS somou 40.102 votos, que correspondem a 39,59% e manteve os cinco eleitos na Câmara. A CDU foi a grande derrotada da noite, perdendo um vereador (desceu de quatro para três) e perdendo também as quatro freguesias que governava.

Já a Coligação Nova Geração (PSD/CDS-PP/PPM/MPT) registou uma subida de cerca de 1,5% e recuperou o segundo vereador que perdera em 2017. Novidade maior foi o Chega que, com 8,5% dos votos, elegeu um vereador para a Câmara de Vila Franca de Xira. De fora ficou o Bloco de Esquerda, que obteve cerca de 6% dos votos e perdeu o vereador que elegera há quatro anos.