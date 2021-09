Estratégia Local de Habitação de Beja esqueceu a comunidade cigana do Bairro das Pedreiras

Um dos mais graves problemas habitacionais do Alentejo foi omitido pelas forças políticas com assento na Assembleia Municipal de Beja na aprovação da nova política de habitação.

A promoção de soluções habitacionais para os cerca de 800 membros da comunidade cigana que vivem em “condições habitacionais indignas” no Bairro da Pedreiras em Beja, como se preconiza na Estratégia Local de Habitação (ELH), não mereceu qualquer acolhimento por parte de todos os autarcas com assento na Câmara e Assembleia Municipal de Beja (AMB) (PS,CDU,PSD e BE).