Baloiços panorâmicos chegam a Sobral de Monte Agraço

O percurso de visita aos baloiços é conciliável com a Rota Histórica das Linhas de Torres e o Circuito do Alqueidão.

O concelho de Sobral de Monte Agraço, em Lisboa, tem uma nova atracção turística: a Rota dos Baloiços Panorâmicos. Este é um projecto da Junta de Freguesia de Santo Quintino que, em colaboração com o município, criou um roteiro alternativo para apreciar as paisagens desta freguesia.

O percurso surgiu como resposta à crescente procura de novas formas de lazer ao ar livre, revela a autarquia do Sobral de Monte Agraço em comunicado de imprensa. “A Rota dos Baloiços Panorâmicos oferece um produto de excelência em termos paisagísticos e um momento de lazer com uma sensação inexplicável de liberdade ao aliar a natureza ao baloiço”, lê-se.​

A rota é composta por oito baloiços espalhados pelo território da freguesia de Santo Quintino (Galhofos, Valdevez, Montijo, Casais de Santo Quintino, Moinho do Céu, Chã, Zibreira de Fetais, Fetais), a cerca de 35 quilómetros de Lisboa, todos identificados através de sinalética própria e de um quadro ilustrativo da localização de todos os baloiços, juntamente com as coordenadas geográficas e imagens de satélite.

Dada a localização de alguns dos baloiços junto às fortificações da primeira linha de defesa da época das Invasões Francesas, a Rota dos Baloiços Panorâmicos é conciliável com outras ofertas turísticas existentes no concelho, como é o caso da Rota Histórica das Linhas de Torres e dos Fortes do Alqueidão, do Machado e do Simplício, integrados no Circuito do Alqueidão.