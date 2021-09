Especial Executivos, com o PÚBLICO de 30 de Setembro

Criptofinanças, rankings de escolas de negócios e o bom senso na gestão são os temas abordados no próximo Especial Executivos do PÚBLICO, que reúne também uma lista exaustiva da oferta de formação nas universidades portuguesas.

O sistema financeiro está a mudar. As criptomoedas e as plataformas digitais estão em ascensão, enquanto os operadores tradicionais vivem um período conturbado, que a crise pandémica veio agravar. A vaga de redução de efectivos actualmente em curso na banca portuguesa, inédita pela sua dimensão, é um claro sinal de alerta.

Este é o pano de fundo para um dos temas centrais da próxima edição do Especial Executivos, o suplemento editorial que o PÚBLICO lança duas vezes por ano, juntando artigos de reflexão sobre questões em torno da formação de executivos com uma listagem exaustiva da oferta de cursos disponibilizada pelas universidades. Este recurso informativo tanto estará disponível na edição impressa como na página do Especial Executivos, com filtros de pesquisa por instituição, grau e localidade.

Criptofinanças, rankings e bom senso

No Especial Executivos que chegará às bancas com o PÚBLICO de 30 de Setembro, o tema das criptofinanças estará em destaque, nomeadamente o diagnóstico de como as principais escolas de negócios estão a adaptar os seus planos curriculares para acomodar esta nova realidade – e o caminho de futuro da formação nas áreas financeiras, tanto do lado da oferta como do lado da procura.

Sobre a mesa estarão também os rankings de escolas de negócios, nomeadamente os parâmetros utilizados (e aqueles que deveriam ser mas não o são), o modo como têm evoluído e a importância que têm para o mercado.

O livro Ministério do Bom Senso é o ponto de partida para uma entrevista com o especialista em branding e marketing Martin Lindstrom. No livro, o autor recolhe uma amostra impressionante de casos de empresas, grandes e pequenas, que perderam o bom senso, nomeadamente na relação com os clientes. A ronda inclui também uma montra de novos lançamentos em matéria de marketing, gestão e liderança, bem como a estante pessoal de um executivo de alto perfil.

O suplemento Especial Executivos é distribuído gratuitamente com a edição de 30 de Setembro do PÚBLICO. Os conteúdos estarão também disponíveis online, em publico.pt/especial-executivos-2021.