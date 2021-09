Crise energética na Europa, com Carlos Zorrinho e Sandra Pereira

Neste episódio do Estado da União, o director-adjunto David Pontes conversa com o eurodeputado Carlos Zorrinho, do PS, e Sandra Pereira, do PCP. Em foco está a crise no abastecimento de energia na Europa que tem atirado os preços para níveis preocupantes.

Ouvimos ainda Vasco Fernandes, de 21 anos, um dos portugueses presentes no primeiro de quatro painéis de cidadãos da Conferência sobre o Futuro da Europa, e que será também um dos 20 embaixadores deste painel.

Deixamos, por fim, uma sugestão para ver e ouvir falar sobre a Europa: esta semana, se estiver no Porto, ainda vai a tempo de assistir à Europa 61 - Semana do Cinema Europeu. Até 29 de Setembro, no Cinema Trindade, no coração da baixa do Porto.

Estado da União é um espaço de debate sobre o presente e o futuro do projecto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta, e o lugar de Portugal e dos cidadãos nos destinos da Europa.

Este programa tem o apoio do Parlamento Europeu.