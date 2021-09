Segunda, na TV: Nuclear Family de Ry Russo-Young, entre cozinhados, esquilos e Gattaca

CINEMA

Gattaca

Cinemundo, 21h10

Gattaca é um filme do neo-zelandês Andrew Niccol (que também assina o argumento) que passou despercebido na altura da sua estreia, embora seja reconhecido como um dos filmes de ficção científica mais inteligentes dos anos 1990. O filme conta uma história passada numa sociedade num futuro não muito longínquo, onde o destino pessoal e profissional dos seres humanos é determinado pelos genes. Nesta sociedade, os valids, geneticamente manipulados, concorrem a lugares qualificados em grandes empresas como a Gattaca. Os in-valids, nascidos de forma natural, estão condenados a ocupações de baixo nível devido à sua baixa qualidade genética. Vincent (Ethan Hawke) é um in-valid que com a ajuda de um valid (Jude Law), vai subverter todo o sistema desta sociedade.

Um Vizinho Insuspeito

Cinemundo, 23h

Claire Peterson é uma professora de liceu que luta por se manter de pé depois da recente separação. Quando Noah, um jovem de 19 anos, se muda para a casa ao lado, ela encontra aí a oportunidade para Kevin, o seu filho, fazer novas amizades. Contudo, rapidamente se apercebe de que o adolescente nutre uma atracção por ela. Depois de um dia particularmente difícil, Claire cede à tentação e acaba por passar uma noite romântica com o rapaz. No dia seguinte, devastada pelo arrependimento, ela pede desculpa e promete afastar-se. O que nunca poderia imaginar era que Noah se tivesse apaixonado e não aceitasse uma recusa, tornando-se violento e obsessivo. Um thriller psicológico realizado por Rob Cohen (Velocidade Furiosa), que conta com Jennifer Lopez e Ryan Guzman nos principais papéis.

SÉRIE

American Dad

Fox Comedy, 16h

American Dad faz parte de uma vasta gama de séries animadas criadas por Seth MacFarlane, responsável, originalmente, por Family Guy. O titular pai e marido é um agente da CIA, republicano e machista chamado Stan; a sua esposa e dona de casa é a loira Francine. Juntos, têm uma filha hippie e de esquerda chamada Hayley, bem como um filho mais novo, e um pouco tonto, o Steve. Este pai americano e a sua família, que inclui um alienígena que gosta demasiado de álcool, voltam nesta 17.ª temporada, com peripécias junto da CIA. Episódios de segunda a sexta.

DOCUMENTÁRIO

Nuclear Family

HBO, streaming

Estreia de uma série documental em que a cineasta Ry Russo-Young explora o seu passado, a relação com a sua família e qual o significado desse conceito de núcleo familiar. Ry e a irmã, Cade, são as filhas de um casal lésbico. A sua infância começa por ser idílica até ao momento em que a família é ameaçada por um processo inesperado. Ry Russo-Young usa vídeos caseiros, excertos da imprensa e entrevistas com familiares, amigos e (até) adversários para compôr uma análise do poder dos laços que formamos com a nossa família.

CULINÁRIA

Educando a Noa

Casa e Cozinha, 21h30

Estreia em episódio duplo, Educando Noa vê o chef Chakall a levar a sua filha numa viagem gastronómica, de Norte a Sul de Portugal, para lhe dar a conhecer os sabores nacionais e toda a história e cultura que está por detrás da comida portuguesa. Serão 15 episódios para saborear o país de lés a lés.

INFANTIL

Alvin!!! E os Esquilos

Nickelodeon, 14h

Estreia de novos episódios desta série dedicada aos esquilos mais famosos – e com as vozes mais fininhas – do mundo.

As Pistas da Blue e Tu

Nick Jr., 7h15

Chegam novos episódios desta série didáctica e interactiva que convida à exploração de temas ao mesmo tempo que diverte os mais pequenos. A cadela Blue e o jovem Josh apresentam questões e dão as pistas para desvendar mistérios e respostas sobre filmes, música ou o mundo submarino, entre outros conceitos.

Takeover Ladybug

Disney Channel, 21h10

A Ladybug, de Miraculous - As Aventuras de Ladybug, prepara-se para dominar a programação do canal com episódios especiais, como Miraculous World: As Aventuras de Ladybug em Xangai, a Lenda da Ladydragão e Miraculous World: Nova Iorque, Heróis Unidos, ao longo dos dias, até 2 e 3 de Outubro, quando são estreados novos episódios.