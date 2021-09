Televisões juntam sondagens para legislativas à noite de autárquicas

Vai ser uma noite eleitoral diferente do habitual: com o adiamento do fecho das urnas para as 20h, as televisões só podem lançar as habituais previsões de resultados às 21h continentais por causa do fuso horário dos Açores, e vão ter que dividir o acompanhamento dos resultados das autárquicas nacionais com o das legislativas na Alemanha, que elege neste domingo o sucessor de Angela Merkel. Os canais de TV tentaram que a ERC permitisse a divulgação de projecções às 20h porque em tempos o regulador considerou que em autárquicas a revelação de sondagens sobre o continente não teria influência na votação dos Açores, mas a ERC remeteu a questão para a CNE, que não autorizou alegando que se trata de legislação eleitoral.