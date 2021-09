Resultados autárquicas: Rui Moreira arrisca perder maioria absoluta no Porto

Uma hora e meia depois de as urnas fecharem e perante as primeiras projecções, Francisco Ramos, Movimento Independente, líder do movimento independente, subiu ao palco para anunciar a vitória de Rui Moreira, mas não adiantou se mantém a maioria absoluta no executivo. Na sala ouviram-se palmas e “Rui Moreia”, “Rui Moreira”.

“É com elevada satisfação que o Porto, o Nosso Movimento, anuncia a vitória de Rui Moreira para os próximos quatro anos”, declarou Francisco Ramos numa curta intervenção. “A candidatura aguarda com tranquilidade os resultados finais”, acrescentou.

O núcleo duro de Rui Moreira está reunido a acompanhar a divulgação dos resultados.