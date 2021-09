Jean Moulin, o herói da Resistência Francesa que dormiu na pensão Algarve

Quando o Exército alemão entrou em Chartres, o prefeito, desobedecendo às ordens do ministro do Interior, não fugiu. Rendeu-se e pediu para não haver sangue. Houve. Perante a resistência de soldados senegaleses desarmados (que já não obedeciam a ordens do esfrangalhado Exército francês) os alemães executaram os insurgentes e violaram e massacraram mulheres e crianças. Jean Moulin — era este o nome do prefeito, um presidente da câmara — é chamado ao Hôtel de France, onde as autoridades alemãs se tinham instalado. Contam-lhe a história ao contrário (teriam sido os senegaleses os criminosos) e pedem-lhe que assine um papel a comprovar o “facto”. Moulin recusa. Agridem-no e prendem-no. Na prisão, faz uma tentativa de suicídio com um pedaço de vidro que o obrigará a usar para o resto da vida (pouco mais tempo) um característico cachecol.