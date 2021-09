Resultados autárquicas: André Ventura perde presidência da Assembleia Municipal de Moura

Para a câmara municipal o PS apresenta-se como partido mais votado com 2675 votos, seguido da CDU com 2540 e o Chega com 946 votos.

O líder do Chega, André Ventura, não conquistou a liderança da Assembleia Municipal de Moura, a que se candidatou como cabeça de lista. “Decidi ser candidato autárquico numa terra que tanto me deu a mim e ao Chega desde a fundação”, disse, em Junho, ao jornal i. “Candidato-me para ganhar a Câmara e a Assembleia Municipal de Moura.”

A candidatura de André Ventura não foi suficiente para repetir o voto de protesto que aconteceu nas eleições presidenciais de Janeiro, quando o líder do Chega alcançou 30% em Moura, a menos de 400 votos de Marcelo Rebelo de Sousa, e venceu duas freguesias do concelho: Póvoa de São Miguel e Sobral da Adiça.

Os resultados provisórios apurados (falta apurar apenas uma mesa de voto na freguesia da Amareleja) e relativos ao concelho de Moura confirmam que André Ventura não será o próximo presidente da Assembleia Municipal de Moura, cargo que será assumido pelo PS que obteve 1705 votos, seguido da CDU com 1582, o Chega 710, e a coligação PSD/CDS 199 votos. Os dados apurados referem que o Partido Chega elegerá entre 4 a 6 deputados municipais.

Para a câmara municipal o PS apresenta-se como partido mais votado com 2675 votos, seguido da CDU com 2540 e o Chega com 946 votos. A coligação PSD/CDS obteve 199 votos. São dados provisórios, mas que retratam a tendência para o Chega se posicionar como a terceira força política.

Os votos apurados confirmam que o Chega elegerá um vereador na câmara de Moura, enquanto o PS ficará com três eleitos, tantos como os da CDU. O PS e a CDU já assumiram publicamente que não aceitam trabalhar com o Chega.

Resultados finais apontam para a vitória do Partido Socialista, na freguesia de Póvoa de S. Migue e com maioria absoluta 205 votos, seguido do partido Chega com 122 e a CDU 65 votos. Na freguesia do Sobral de Adiça a vitória foi para a CDU com 302 votos, seguido do PS com 183 votos.

No distrito de Beja o Partido Chega apresentou listas a 8 dos 14 municípios alentejanos, mas é no concelho de Moura que este partido jogava o seu trunfo maior ao pretender eleger André Ventura como presidente da Assembleia Municipal, mas falhou nesse objectivo.

Entretanto o Chega através do seu representante Rui Valeiras assumiu, na sequência dos resultados eleitorais, que a sua candidata à liderança da Câmara de Moura, Cidália Figueira “aceitava trabalhar com todos. Somos pessoas de direita, mas gente de trabalho e democrática”.