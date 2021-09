Este livro afrontou o regime — e continua a ser uma arma (e um abraço)

Em 1971, nascia a obra Novas Cartas Portuguesas, na qual as “três Marias” reivindicavam o direito da mulher a ter corpo e pensamento. As autoras foram julgadas, o livro destruído, mas além-fronteiras foi considerada a primeira causa feminista internacional. Cinquenta anos depois, o livro ainda agita a vida das jovens – é uma companhia de cabeceira, uma ponte com as avós ou uma “lição para o activismo” que aí vem. E, principalmente, mostra o que ainda pode nascer do diálogo entre mulheres.