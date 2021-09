Iliteracia científica e mediática

Desde o início da pandemia que se percebeu que o conhecimento científico e o ecossistema comunicacional estariam sob escrutínio público. Nada de surpreendente. Com o tempo, o desgaste dessa relação é evidente, com posições extremadas que revelam iliteracia na forma como muitos se relacionam com ciência e comunicação, mas também desajustamentos no modo como alguma ciência e comunicação se posicionam.