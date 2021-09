À espera da Alemanha

Um recente estudo do European Council on Foreign Relations, revelava que a chanceler Angela Merkel recolhe hoje, no momento da despedida, opiniões favoráveis da maior parte do eleitorado, nos diferentes países europeus. A maioria confia na sua liderança, acha que é um elemento integrador na União Europeia, mas, paradoxalmente, aquilo que deseja para o continente no futuro não será possível, a manter-se uma liderança tipo Merkel, mais dada a garantir o status quo do que a enfrentar os problemas com soluções políticas mais definidoras e, consequentemente, mais divisivas.