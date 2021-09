Bebés, saúde e amizade

A semana terminou com a notícia mais lida de toda a semana, o que é significativo, uma vez que foi escrita numa quinta-feira, quase sexta-feira: “Brutalmente desfigurada”, Linda Evangelista processa empresa de cosmética em 50 milhões​. Depois de uma ascensão meteórica e de uma carreira de top model nos anos 80 e 90 do século passado, Linda Evangelista, actualmente com 56 anos, desapareceu subitamente de circulação e das capas das revistas. Agora, soube-se a razão: a antiga supermodelo relatou ter-se submetido, há cinco anos, a um tratamento cosmético que a deixou "brutalmente desfigurada” e processou agora a empresa responsável pelo mesmo.

A segunda notícia mais lida da semana também diz respeito a outra figura pública, desta feita o primeiro-ministro britânico, de quem não se sabia quantos filhos tinha. O PÚBLICO já fizera as contas, em Abril do ano passado, e chegara ao número que Boris Johnson acabou por confirmar esta semana: seis. Por que é notícia? Porque se trata de um político conservador que escondeu, e continua a esconder, um filho fora do casamento, quando assumiu duas separações, voltou a casar e está à espera do segundo filho de Carrie Johnson, outrora Carrie Symonds — portanto, o sétimo, para o Natal.

Na entrevista que o levou a confessar que tem seis filhos, Boris Johnson assumiu que troca “muitas fraldas”. Ficamos sem saber como são as noites com um bebé no número 10 de Downing Street mas, numa das Birras de Mãe desta semana, Isabel e Ana Stilwell escrevem aos pais que não conseguem dormir nem adormecer os seus bebés. Nada de culpas nem de desculpas, pedem.

Ainda sobre bebés (mas não só), neste domingo celebra-se o Dia Mundial da Contracepção e a jornalista Inês Duarte de Freitas conversou com duas especialistas para desmistificarem algumas das ideias erradas que temos sobre o tema. Uma coisa é certa: a educação sexual faz falta, dizem. Seja na escola ou em casa, acrescento.

Esta foi a Semana do Cancro de Cabeça e Pescoço e a médica Ana Joaquim refere que os principais factores de risco são causados por substâncias como o tabaco que, associado ao álcool, aumentam exponencialmente o risco de contrair esta doença. O médico Filipe Sá Santos chama a atenção para o cancro da tiróide, um problema comum nas mulheres mais jovens. E a médica Ariana Barros escreve sobre o desconforto que sentimos nas pernas, à noite.

Na quarta-feira, na Conversa Ímpar, reuni a médica endocrinologista Joana Menezes Nunes e a nutricionista Ágata Roquette para descobrirmos se é possível perder peso com saúde. É e podem ser precisas várias especialidades para levar a cabo essa tarefa, do médico ao nutricionista passando pelo psicólogo ou até pelo psiquiatra. Ou seja, a saúde mental também deve ser acompanhada.

E por falar em saúde mental, a psicóloga Vera Ramalho escreve sobre o que é a saúde mental e aponta que esta “é importante em todas as fases da vida, desde a infância até a idade adulta, neste sentido, a sua promoção cabe a todos e deve envolver todas as dimensões da vida das pessoas”. Na primeira pessoa, o jornalista Steven Petrow, do The Washington Post, escreve sobre o mesmo tema e cita diversos especialistas para concluir que devemos tratar os doentes mentais com respeito, deixando de desvalorizar estas doenças, se não o fazemos com doenças físicas porquê com as mentais? As palavras importam, por isso, em vez de “esquizofrénico”, diga “pessoa com esquizofrenia”, recomenda.

No campo da moda, o conglomerado de marcas de luxo Kering anunciou que vai deixar de usar peles de animais. Uma boa notícia. E a italiana Valentino lançou um hoodie por quase 600 euros, cuja totalidade da venda reverte a favor da Unicef e da sua campanha de vacinação contra a covid-19 nos países pobres. Outra boa notícia.

No regresso às aulas, o psicólogo clínico Bruno Raposo Ferreira escreve sobre os medos dos pais e das crianças e dá sugestões para um bom regresso ao jardim-de-infância. Sem medos. Isabel e Ana Stilwell reflectem sobre a ausência de homens nas profissões de educadores de infância e professores de 1.º ciclo e apelam para a necessidade de os homens fazerem parte da vida das crianças, desde cedo.

E fecho com a amizade, tema sobre o qual Madalena Sá Fernandes escreve na sua crónica, para lembrar como, apesar da família, do trabalho e de todas as coisas em que nos metemos, devemos ter tempo para os amigos. Esta, a amizade, é também o tema da crónica (e do podcast) de Inês Meneses: “A amizade é uma coisa mesmo séria. Se demorei tanto tempo a encontrar as pessoas que ouviam as mesmas canções que eu, também a consciência da sua importância pode tardar. A amizade é uma espécie de pedrinha que trazemos no bolso como se fosse um amuleto e que nos dará sorte quase para sempre.”

Boa semana!

