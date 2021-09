Sondagens à boca das urnas não permitem declarar um vencedor na Alemanha

O Partido Social Democrata (SPD) e a União Democrata Cristã (CDU/CSU) estão praticamente empatados, segundo as sondagens à boca das urnas. Uma das sondagens, da emissora ARD, dá 25% aos dois partidos, enquanto outra, da ZDF, dá 26% ao SPD e 24% à CDU/CSU.

Os Verdes aparecem com 14,% ou 15% nestas sondagens, o Partido Liberal Democrata (FDP) com 11% ou 12%, a Alternativa para a Alemanha com 10% ou 11%, e Die Linke mesmo na linha da entrada no Parlamento, com 5%.

Vários analistas avisaram, no entanto, que estas sondagens podem ainda sofrer alterações substanciais, já que uma grande percentagem, estima-se que até 40%, dos votos pode ter sido enviada pelo correio.

Se se confirmassem, este será o pior resultado para a CDU/CSU (em 1949 tiveram 31%) e o melhor de sempre para os Verdes (o melhor tinha sido 10,7% em 2009).

Os dois cenários mais prováveis são uma coligação "semáforo", entre SPD, Verdes e FDP, ou uma coligação "Jamaica", entre CDU/CSU, verdes e FPD.

Em 2017, o SPD teve o seu pior resultado de sempre, 20,5%, a CDU/CSU ficou em primeiro, mas apenas com 32,9%, pouco acima do seu pior de sempre, 31% em 1949. Seguiu-se a Alternativa para a Alemanha, que entrou pela primeira vez no Parlamento nacional, com 12,6%, o Partido Liberal Democrata com 10,7%, Die Linke (A Esquerda) com 9,2%, e os Verdes obtiveram então 8,9%.