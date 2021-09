Coligação de Governo na Islândia mantém maioria

O partido da primeira-ministra islandesa perdeu três deputados nas eleições de sábado. Contudo, a coligação que governa a Islândia conseguiu uma maioria de 37 deputados dos 63 que compõem o Parlamento. Estas eleições legislativas também ficam marcadas como a primeira vez em que foram eleitas mais mulheres do que homens para o Althing.

As sondagens indicavam uma vitória para os partidos de esquerda numas eleições consideradas imprevisíveis devido à participação de dez formações. Para além disso, depois de um Verão excepcionalmente quente para os padrões da Islândia – a registar temperaturas acima dos 20ºC – e com o degelo dos glaciares, as alterações climáticas foram empurradas para o centro da agenda política.

Mas não foi o suficiente para se traduzir no apoio aos quatro partidos de esquerda que apelaram nas suas campanhas a um maior corte das emissões de carbono.

Na realidade, foi o Partido da Independência, de centro-direita, que arrecadou a maioria dos votos (24,4%), elegendo 16 deputados. O Partido Progressista também registou ganhos significativos, conseguindo eleger 13 deputados, mais cinco face às últimas eleições. No total, teve 17,3% dos votos.

Já o Movimento Esquerda-Verde, da primeira-ministra, Katrín Jakobsdóttir, teve 12,6% dos votos e elegeu oito deputados, tendo agora uma bancada com menos três lugares. Ainda assim, superou as previsões das sondagens – que sugeriam que a coligação não atingiria a maioria.

Jakobsdóttir liderou o primeiro Governo que concluiu um mandato completo depois de uma década de crises. Entre 2007 e 2017 a população foi às urnas cinco vezes, na sequência de uma série de escândalos e de uma desconfiança crescentes em relação à classe política. Embora a primeira-ministra continue popular, o seu partido tem perdido apoio.

Antes das eleições, o Governo era composto por uma coligação do Movimento Esquerda-Verde da primeira-ministra, do conservador Partido da Independência e do liberal Partido Progressista. Depois do voto, os três partidos conseguiram 37 assentos dos 63 do Althing. Antes das eleições, disseram que iriam negociar uma continuação da cooperação caso assegurassem a maioria.

Estas eleições também correspondem à primeira vez em que são eleitas mais mulheres (54%) do que homens para o Parlamento islandês. Foram eleitas 33 mulheres (no último mandato eram 24) e 30 homens. O único país europeu que se aproxima desta representação é a Suécia, que conta com 47% de mulheres deputadas, segundo o Banco Mundial.