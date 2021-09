Wolfgang Merkel: “O próximo governo da Alemanha vai ser menos estável e ter mais conflitos”

Wolfgang Merkel é director jubilado do Centro de Ciências Sociais de Berlim (WZB), onde continua a ser investigador, professor reformado da Universidade Humbolt, também de Berlim, e investigador principal do Instituto de Democracia da Universidade Centro-Europeia, em Budapeste. Especializou-se no estudo da social-democracia, qualidade de democracia e democratização, e foi consultor dos então chefes de governo britânico Tony Blair, alemão Gerhard Schröder e espanhol Rodriguez Zapatero. Este reputado cientista político admite que “sofre” com o SPD, o partido de Olaf Scholz, que na sua opinião foi “a pessoa certa, no local certo, no momento certo” para levar o partido a subir dez pontos percentuais nas sondagens em poucos meses. Se esta subida é volátil ou um “novo normal” para um partido que já andou nas ruas da amargura, ainda é demasiado cedo para saber. Para Wolfgang Merkel, certo é que “o voto estratégico vai ser maior nesta eleição do que em qualquer votação anterior”.