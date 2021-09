PSD rouba juntas de Arroios, Alvalade, Lumiar, Parque das Nações e Avenidas Novas ao PS

O desalento e a apreensão são notórios entre os apoiantes de Fernando Medina no Pátio da Galé. Ainda sem resultados oficiais, por aqui já se dão por perdidas as freguesias de Arroios, Avenidas Novas, Estrela, Santo António e Alvalade. Em Campo de Ourique e no Parque das Nações a corrida está renhida, podendo estas freguesias cair também para PSD/CDS. Em sentido contrário, Campolide, Marvila e Benfica deverão manter-se nas mãos do PS.

Na sede do Carlos Moedas as contas são semelhantes. Não havendo ainda resultados oficiais, o PSD já dá como ganhas as juntas de freguesia de Arroios, Alvalade, Lumiar, Parque das Nações, Avenidas Novas, até agora geridas por mãos socialistas.

As juntas de freguesia de Santo António, Estrela, Belém e Areeiro mantêm-se nas mãos dos sociais-democratas. Ao que o PÚBLICO apurou, a candidatura Novos Tempos tem ainda expectativas de conseguir ganhar as juntas de Santa Clara e de São Domingos de Benfica - estas também nas mãos de socialistas.

Uma das vitórias mais significativa para o PSD é Arroios. Uma das grandes ovações da noite foi para Madalena Natividade, aquela que deverá ser a nova presidente da Junta de Freguesia de Arroios, que passa, assim, para as mãos da coligação Novos Tempos. Quando entrou na sala onde se concentram os apoiantes gritou-se “Arroios! Arroios! Arroios!” e “Vitória! Vitória! Vitória!”

Esta freguesia do centro da cidade estava desde a sua fundação (no âmbito da reorganização administrativa de Lisboa de 2012, juntando territórios das antigas freguesias de São Jorge de Arroios, Pena e Anjos) nas mãos do PS. A actual presidente da junta, Margarida Martins, recandidatou-se pelo PS a um terceiro mandato. A gestão da autarca tem sido alvo de algumas investigações relativas a ilegalidades na contratação pública na freguesia.

Segundo a descrição que consta no site da coligação Novos Tempos, Madalena Natividade trabalha numa IPSS de Arroios que trata doentes alcoólicos e familiares.

No quartel-general de Carlos Moedas grita-se ainda vitória para a freguesia do Parque das Nações.