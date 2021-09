Linha de transporte público ou ciclovia? Ramal da Alfândega espera pela decisão

Neste Sobre Carris ouvimos Pedro Pardinhas, membro do GARRA - Grupo de Acção para a Reabilitação do Ramal da Alfândega, que nos apresenta as propostas do grupo para o ramal desactivado na cidade do Porto. Em debate neste episódio está também a remoção de agulhas na linha do Vouga e a aposta da CP em carruagens aptas ao transporte de bicicletas.

