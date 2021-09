Derrocada na Praia Formosa, no Funchal. Buscas prosseguem no local

Uma derrocada ocorreu na tarde deste domingo na Praia Formosa, no Funchal, confirmou ao PÚBLICO fonte dos Bombeiros Sapadores do Funchal. A mesma fonte acrescentou que foram mobilizadas “várias viaturas” para o local, embora sem detalhar quantos meios foram accionados.

O Diário de Notícias da Madeira avança que a derrocada ocorreu nas imediações do hotel Orca Praia, zona de Santa Rita, na zona Oeste do Funchal, e terá atingido o passeio marítimo.

O mesmo jornal acrescenta que decorrem actualmente as operações de buscas e salvamento e que as autoridades admitem que possa haver pessoas soterradas, tendo chegado ao local uma equipa cinotécnica dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Encontram-se vários meios no local a proceder à remoção das pedras de grandes dimensões que caíram sobre o passeio marítimo. Uma testemunha ouvida pelo jornal madeirense revelou ter visto um grupo de pessoas a fugir quando ocorreu a derrocada.

O Diário de Notícias da Madeira refere ainda que três pessoas em estado de choque, incluindo uma criança, que estão a ser assistidas pela Equipa Médica de Intervenção Rápida.

Informação anterior dava conta de que tinham sido mobilizados para o local meios dos Bombeiros Sapadores do Funchal, entre os quais um veículo pesado de desencarceramento, ambulâncias, uma equipa de busca e salvamento, assim como meios da Cruz Vermelha Portuguesa, da PSP e da Polícia Marítima.

Segundo o mesmo jornal, as autoridades admitem que o acidente possa ter provocado vítimas, uma vez que aquele é um espaço de lazer bastante procurado para caminhadas.