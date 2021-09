A ida para o jardim-de-infância: as separações e reencontros

A ida para o jardim-de-infância é uma oportunidade para o desenvolvimento, mas levanta desafios para crianças e pais. Não é por acaso que fica nas recordações de muitos de nós. A relação com amigos, o brincar, as actividades com adultos estimulantes, são aspectos positivos. No entanto, é pouco comum falar-se dos desafios de adaptação a essa mudança. Em particular, as vivências e estratégias que se podem adotar no momento de separação e reencontro entre a criança e os pais.