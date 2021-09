Ajudar o próximo está no ADN dos farmacêuticos

Os farmacêuticos estão presentes de forma transversal em todo o ciclo de vida do medicamento. Este domingo assinala-se o Dia Nacional do Farmacêutico.

No calendário litúrgico romano, 26 de Setembro corresponde ao dia de São Cosme e São Damião, os santos padroeiros da profissão farmacêutica. Em 1989, a data foi instituída como o Dia Nacional do Farmacêutico, pese embora na véspera se assinale também o Dia Mundial do Farmacêutico, cujas comemorações são promovidas pela Federação Internacional Farmacêutica. Outros países do mundo como o Brasil ou a Austrália, por exemplo, comemoram a efeméride noutras datas, mas em Portugal ficou definido que o Dia do Farmacêutico seria o dia de São Cosme e São Damião.